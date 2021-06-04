Глава Минпросвещения Сергей Кравцов объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ

У ЕГЭ есть как сторонники, так и противники, но пока отменять экзамен в России не планируют Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У российских школьников началась пора ЕГЭ. Выпускники сдают экзамены и с нетерпением ждут результатов, ведь набранные баллы станут путевкой в высшие учебные заведения.

В адрес ЕГЭ звучит много критики, даже есть сторонники того, чтобы отменить экзамен. Министр просвещения России Сергей Кравцов ответил, возможно ли такое развитие событий.

Глава ведомства напомнил, что экзамен дает возможность каждому школьнику, где бы он ни проживал – в городе или сельской местности – объективно продемонстрировать свои знания.

Учитывая географию нашей страны, ЕГЭ помогает сократить расстояния. Ведь получив результаты ученик, живущий, например, на Севере, может подать документы в столичный вуз и при этом не придется приезжать, чтобы лично передать бумаги, можно это сделать дистанционно.

- Раньше фактически была возможность подать документы, пройти экзамен и поступить только в один вуз. Сегодня же ЕГЭ позволяет направить свои результаты в пять вузов страны. При этом не нужно приезжать, чтобы сдать экзамен. Также все примеры заданий находятся в открытом доступе, - отметил министр в беседе с Rt.

Еще один плюс, система оценки знаний стала прозрачная. Раньше каждый вуз разрабатывал свои задания для экзаменов, было не ясно, насколько требования соответствуют школьной программе и по какой шкале они оцениваются.

- Сегодня такой ситуации нет. Все образцы заданий доступны, можно их обсуждать, улучшать - мы это делаем. С того момента, как было принято решение о введении ЕГЭ, более 15 лет назад, экзамен изменился - и в лучшую сторону. Мы готовы к обсуждению заданий и формата, - подчеркнул министр.

Что касается возможной отмены ЕГЭ, он предпочел опустить этот вопрос и акцентировать внимание на том, что несмотря на негатив, плюсов больше. Благодаря экзамену у каждого школьника появилась возможность поступить в вуз опираясь на свои знания, вне зависимости от достатка родителей и наличия репетиторов.