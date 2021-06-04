В Аргентине началось производство вакцины "Спутник V"

Производство вакцины "Спутник V" началось в Аргентине Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Президент фармацевтической компании Richmond Марсело Рубен Фигейрас сообщил о запуске производства российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Аргентине.

- Давайте санкционируем запуск фабрики в Аргентине, — сказал Фигейрас во время своего выступления.

Президент России Владимир Путин и его аргентинский коллега Альберто Фернандес следили за запуском производства в режиме видео в рамках Петербургского международного экономического форума.

Ранее Владимир Путин и его сербский коллега Александр Вучич запустили производство российской вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" в Сербии. Директор института "Торлак" доктор Вера Стоилькович сообщила, что Сербия стала одной из первых стран, где начали использовать "Спутник V" для вакцинации населения, и первой страной в Европе, где запущено производство российского препарата.