Мурашко назвал неплохой долю россиян с иммунитетом к коронавирусу Фото: REUTERS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию в стране с иммунитетом граждан к коронавирусной инфекции.

По его словам, для полной победы над пандемией доля россиян с антителами является недостаточной, однако в целом ситуация неплохая.

- Пока доля людей, имеющих иммунную прослойку, неплохая, но этого все-таки недостаточно, чтобы элиминировать, - сказал глава ведомства на ПМЭФ журналистам.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что в России скоро начнется платная вакцинация иностранных граждан от коронавирусной инфекции. По его словам, этот вопрос решится в ближайшие месяца-два. Также пресс-секретарь российского лидера отметил, что на российскую вакцину от covid-19 большой спрос.

К слову, до этого Мурашко анонсировал, что первыми платно вакцинироваться от коронавируса смогут те иностранцы, которые работают в России.