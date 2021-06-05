В Китае при взрыве на угольной шахте один человек погиб и семь пропали без вести Фото: REUTERS

В Китае по меньшей мере один человек погиб и еще семь граждан пропали без вести при взрыве на угольной шахте в городском уезде Хэби центральной провинции Хэнань. Об этом в субботу сообщило Центральное телевидение Китая.

Отмечается, что ЧП в шахте компании "Хэби мэйдянь" произошло в результате взрыва газа и угольной пыли.

Сейчас на месте случившегося работают экстренные службы.

В прошлом году в Китае в результате нескольких взрывов на угольной шахте на востоке страны погибли семь человек, и еще около девяти рабочих получили ранения. Местные власти сообщали, что серия взрывов произошла на одной из угольных шахт в уезде Цзясян в 06:55 утра по местному времени (01:55 мск). В момент случившегося под землей находились 19 горняков.