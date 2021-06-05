В Москве с 6 июня 2021 ожидаются летние дожди Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со второй половины воскресенья, 6 июня, в Москве ожидаются летние дожди, которые будут частыми, идти несколько дней подряд, но кратковременными. О таком прогнозе сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, указав на приход циклона с юга.

«Уже с воскресенья, со второй половины дня, начнет сказываться влияние циклона с юга, поэтому появится облачность, будут местами кратковременные дожди. Такие летние дожди», - приводит ТАСС слова эксперта.

Синоптик отметил, что дожди будут частыми и продолжатся несколько дней подряд, но при этом погода будет теплой. Так, дневная температура на следующей неделе будет достигать плюс 26 градусов тепла.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, днем в субботу и воскресенье, 5 и 6 июня, в Москве ожидается плюс 23-25 градусов, в понедельник, 7 июня, температура воздуха прогреется до 24-26 градусов тепла, во вторник и среду, 8 и 9 июня, прогнозируют 20-25 градусов тепла.