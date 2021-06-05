Владимир Путин включил Самарскую область в число регионов с хорошим инвестиционным климатом

Дмитрий Азаров подвел итоги ПМЭФ-2021. Фото: правительство Самарской области

Деловая программа XXIV Петербургского международного экономического форума завершилась 4 июня и участники уже подводят итоги. Так, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил о ряде важных договоренностей, по которым регион получит 60 млрд рублей инвестиций и 12200 рабочих мест с возможностью увеличения в будущем еще на 10 тысяч.

Отметил губернию во время пленарного заседания ПМЭФ-2021 и президент России Владимир Путин. Он назвал область одной из самых привлекательных и динамично развивающихся в плане инвестиций.

- Наш регион впервые вошел в десятку самых успешных регионов по созданию инвестиционного климата. Наша задача попасть в пятерку и для этого мы будем больше работать, - отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул, что сегодня видно доверие инвесторов к Самарской области. И уже есть ряд проектов, которые будут совместно реализованы. Это и железная дорога, которая соединит Самару и Тольятти через аэропорт Курумоч, и ветропарки, призванные улучшить экологии, масштабное строительство дороги "Обход Тольятти" с мостом через Волгу и не только. По многим идеям есть уже проектно-сметная документация и в регионе уверен, что опыт государственно-частного партнерства в реализации этих задумок пригодится.