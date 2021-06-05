Умер Вадим Капранов, бронзовый призер Олимпиады 1968 года по баскетболу

Вадим Капранов. Фото: Игорь Уткин/ТАСС

На 82-м году жизни умер бронзовый призер Олимпиады 1968 в составе сборной Советского Союза по баскетболу Вадим Капранов. Об этом сообщает пресс-служба баскетбольного клуба ЦСКА.

В составе московского ЦСКА Вадим Капранов семь раз стал чемпионом Советского Союза, а также дважды выиграл Кубок европейских чемпионов.

После завершения карьеры в качестве игрока он не покинул спорт, а стал тренером. В качестве главного тренера и ассистента Капранов выиграл большое количество наград с клубами разных стран. В 1992 году он стал олимпийским чемпионом вместе с женской национальной командой, а также становился чемпионом мира (1983) и двукратным чемпионом Европы (1985, 2003).

Капранов является мастером спорта международного класса (1968) и заслуженным тренером Советского Союза (1980).