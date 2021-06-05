Путин открыл памятник Александру III в Гатчине: "Человек-скала!"

Путин открыл памятник Александру III в Гатчине. Фото: ТАСС

В субботу, 5 июня, президент России Владимир Путин принял участие в церемонии открытия памятника императору Российской Империи Александру III. Монумент был установлен в Арсенальном каре Гатчинского дворца.

«Скала! И человек - скала, и по делам своим ... Очень красиво, поздравляю авторов», - заявил российский лидер на церемонии открытии памятника императору.

Путин охарактеризовал эпоху правления Александра III, как гармоничное сочетание технологических и государственных изменений с верностью традициям. По его словам, эпоха этого императора дает пример «естественного, гармоничного сочетания масштабных преобразований и верности национальным традициям и культуре, своим самобытным истокам».

Путин открыл памятник Александру III в Гатчине

В ходе своей речи глава государства отметил, что на сегодняшний день важно сохранять историческое и духовное наследие России. Как он сообщил, в связи с этим в стране будут запускать новые «современные просветительские проекты, уделять особое внимание патриотическому воспитанию молодых».

Автора памятника Александра III выбрали в ходе конкурса, который провело Российское историческое общество весной 2019 года. Победила модель скульптора Владимира Бродарского. Основой для скульптурного изображения императора стал его образ работы Паоло Трубецкого 1899 года.