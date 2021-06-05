Министры финансов стран G7 заявили о намерении ввести минимальный налог на прибыль корпораций Фото: REUTERS

Министры финансов стран «Большой семерки» обсудили вопросы налогообложения транснациональных цифровых компаний и восстановления экономических показателей после пандемии коронавирусной инфекции. В ходе обсуждения главы ведомств заявили, что привержены идее ввести глобальный минимальный налог на прибыль корпораций в размере 15 процентов.

«Достижение глобального соглашения о цифровом налогообложении — ключевое направление работы в этом году. Мы хотим, чтобы компании платили правильный налог в правильном месте», - заявил министр финансов Великобритании Риши Сунак.

В Министерстве финансов США отметили, что сегодня, когда на мировой налог практике на корпорации установлен на нулевом уровне, наблюдается сокращение национальных корпоративных налогов, что подрывает возможности Соединённых Штатов и других стран увеличивать доходы, требуемые для осуществления важных инвестиций.

В обсуждении вопроса налогообложения принимали участие министры финансов Великобритании, Германии, Италии, Франции, Канады, США и Японии.