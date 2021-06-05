Рогозин: стоимость спутниковой системы "Сфера" — 800 млрд рублей

Дмитрий Рогозин сообщил, что стоимость спутниковой системы "Сфера" составит 800 млрд рублей Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин сообщил, что стоимость создания спутниковой системы "Сфера" составит 800 миллиардов рублей, 500 млрд из них — внебюджетное финансирование.

- 0,8 триллиона, из них 500 млрд – внебюджет, — сказа Рогозин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме-2021.

В июле 2018 года президент РФ Владимир Путин анонсировал проект "Сфера", который предусматривает создание глобальной сети из 600 спутников для обеспечения территории России и других стран интернетом и телефонной связью.

В конце 2020 года Дмитрий Рогозин сообщил о выделении из бюджета 7 млрд рублей на начало работ по созданию спутниковой группировки "Сфера".

- Думаю, через два-три года мы получим демонстраторы новейших аппаратов, которые будут принципиально отличаться от той продукции, которую мы сейчас выпускаем, — сказал тогда глава "Роскосмоса".