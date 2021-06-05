Депутат Госдумы предложил не платить маткапитал богатым россиянам

Анатолий Аксаков предложил не платить маткапитал богатым россиянам Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков предложил отметить часть государственных льгот, включая материнский капитал, для обеспеченных россиян.

Он отметил, что государство предоставляет льготы и бонусы россиянам, исходя из их возможностей.

- То есть, если люди получают высокую заработную плату, условно депутат, то им не надо платить материнский капитал 500 тысяч рублей, или предоставлять какие-то льготы, связанные с семейным капиталом, связанные с рождением ребенка и так далее. Он и так сможет оплатить дополнительные расходы. Зачем олигарху выдавать материальную помощь? — приводит слова Аксакова URA.Ru.

Он предложил отменить льготы для тех граждан, чей доход превышает пять миллионов рублей в год и постепенно снизить эту планку до трех миллионов.

Ранее российский лидер Владимир Путин согласился подумать над возможностью использования материнского капитала на ремонт. Так он прокомментировал соответствующий запрос. Российский лидер отметил, что в таком случае нужно уточнять, не будут ли эти деньги потрачены впустую и нужен ли этот ремонт вообще.