Кравчук: у Украины не было эффективного президента

Леонид Кравчук заявил, что у Украины не было эффективного президента Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший украинский президент Леонид Кравчук заявил, что у Украины не было эффективного главы государства, но Владимир Зеленский может стать таким.

- Я думаю, что у нас не было эффективного президента. Я верю в то, что Зеленский станет эффективным президентом, потому что он начал с того, что ломает систему. Все президенты, в том числе Леонид Кравчук, не ломали систему, — сказал Кравчук в эфире "5 канала".

Он добавил, что история должна определить, кто же был эффективным президентом Украины. Также он считает, что если бы сейчас в стране прошли президентские выборы, то на них победил бы Зеленский.

Ранее опрос показал, что большинство граждан Украины считают действующего президента страны Владимира Зеленского дилетантом. Участники исследования отвечали на вопрос "Как ы вы оценили в целом нынешнюю власть президента Владимира Зеленского?". 57,1% респондентов выбрали ответ "непрофессиональная, дилетантская". Еще 16,3% украинцев считают ее "популистской". Только 12,1% респондентов ответили "профессиональной".