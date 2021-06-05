Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко: «Черчесов много исполняет непонятных кульбитов. На Евро-2020 ничего хорошего не ожидается»

Андрей Червиченко раскритиковал игру сборной России с Болгарией. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Футбольный функционер, бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко в интервью «КП Спорт» раскритиковал игру сборной России в контрольном матче против команды Болгарии.

«Команда с игры тяжело забивает и медленно атакует. Как и за счет чего Черчесов собирается выигрывать? Ничего нет, и ничего хорошего не ожидается. Я не знаю, во что мы там будем играть. Не понимаю ни состава, ни расстановки. Будем играть в то, во что получится», - заявил Червиченко в разговоре с корреспондентом «КП Спорт».

Функционер невысоко оценил эксперименты главного тренера сборной России с составом. В частности высказался по поводу перевода полузащитника «Локомотива» Баринова в оборону.

Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Черчесов захотел запутать сам себя. Вообще не понял, зачем Баринову играть центральным защитником. Там есть другие игроки. Зачем тогда он с таким упорством ставил Семенова? Черчесов много исполняет непонятных кульбитов», - заявил Червиченко.

Так же бывший президент «Спартака» оценил пенальти, с которого сборная России забила гол в матче против Болгарии. А единственным светлым пятном он считает Головина.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Головин хорош, но он привык к другому темпу и другим действиям партнеров. Бедолага носится с мячом и не может понять, куда ему отдавать. Нет движения вперед. А Миранчук, ну… По мне он — амеба. Слава богу, болгарин повелся и ногу поднял, после чего Алексей упал. По идее, Миранчук, выходя на такую позицию, должен быть нацелен на удар, а по повтору было видно, что он и не собирался бить. Хорошо, что защитник был неопытный. С бельгийцами и датчанами такие номера не будут проходить. Эффективности от него не жду», - заключил Червиченко.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сборная России перед Евро-2020 провела два контрольных матча. Сначала сыграла вничью 1:1 с Польшей, а 5 июня выиграла у Болгарии — 1:0. первый матч на Евро-2020 команда Черчесова проведет 12 июня против лидера рейтинга ФИФА сборной Бельгии.

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