В Солнечногорске зафиксировали отравление 15 человек. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Старший помощник руководителя подмосковного главка СК РФ Ольга Врадий сообщила, что Следователи в поселке Красный Воин проводят проверку после отравления 15 человек, среди которых 12 подростков.

"Организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - сказала Врадий.

Глава подмосковного городского округа Солнечногорска Виктор Родионов будет лично контролировать ситуацию с отравлением подростков в Институте искусств и информационных технологий. В администрации городского округа сообщили, что детям в данный момент ничего не не угрожает, за ними ведется медицинское наблюдение.

Известно, что в субботу, 5 июня, несколько детей обратились за медицинской помощью, почувствовав недомогание. У некоторых было зафиксировано слабое расстройство ЖКТ. Диагностирована РВИ. Однако врачи не выявили угрозы жизни и здоровью пациентов.