Сотрудники ГИБДД без формы смогут фиксировать опасное вождение и разговор по телефону. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники ГАИ смогут фиксировать опасное вождение на дороге и разговор по мобильному телефону за рулем при скрытом надзоре. Об сказано в проекте приказа МВД РФ, имеющийся в распоряжении агентства ТАСС.

В документе сказано, что осуществляющие скрытый надзор сотрудники ГИБДД могут не надевать рабочую форму при исполнении обязанностей. Но при этом подчеркнуто, что в этом случае сотрудники ГАИ не смогут остановить нарушителя и составить протоколы. Правило предусматривает передачу информацию другим нарядам.

Также указано, что при скрытом надзоре на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы "принимаются меры по фиксации нарушений правил дорожного движения". В их число входит: опасное вождение, выезд на встречную полосу, превышение скорости, и игнорирование правил пользования телефоном за рулем".

Сотрудники ГАИ, совершающие скрытый надзор за дорожным движением на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы и находящиеся в форменной одежде, могут самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законом России.