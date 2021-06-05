Бывший футболист «Милана» Сеид Визин покончил с собой

Экс-футболист итальянского «Милана» Сеид Визин. Фото: twitter.com/acmilanyouth

Экс-футболист итальянского «Милана» Сеид Визин покончил с собой, сообщает Corriere della Sera.

Тело 20-летнего спортсмена нашли в его квартире в городе Ночера-Инферьоре. По версии СМИ, футболист с эфиопскими корнями сильно волновался за проявления расизма в повседневной жизни.

Еще ребенком Сеид был усыновлен итальянской семьей. В 2014 году он приехал в Милан, где был приглашен в команду юниоров «Милана». Однако именитый клуб не пришелся по вкусу Визину, и он решил вернуться в южную область Кампания и выступать за местный клуб «Беневенто».

На похоронах спортсмена зачитали письмо, написанное им в 2019 году и разосланное некоторым друзьям.

«Куда бы я ни шел, где бы я ни был, я чувствую за спиной тяжелые взгляды людей, полные скепсиса, предвзятости, отвращения и испуга», — писал Визин.