Сальвадор собирается сделать биткоин законным платежным средством. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Сальвадора Найиб Букеле сообщил, что в скором времени собирается сделать биткоин законным платежным средством.

«На следующей неделе я направлю в Конгресс закон, который сделает биткоин законным платежным средством», – сказал он на проходящей в Майами конференции «Bitcoin 2021».

Букеле отметил, что большая часть Сальвадора не имеет банковских счетов. Он рассказал, что по многочисленным запросам правительство разработает план по внедрению биткоина в систему платежей для помощи людям, которые уверены в надежности криптовалюты.

Президент рассказал, что местные власти уже начали сотрудничать с компаниями в пространстве биткоина и подготавливать инфраструктуру. Букеле подчеркнул, что Сальвадор станет первым биткоин-государством. Он отметил, что законопроект еще требует утверждения в законодательном собрании, но вероятнее всего он не вызовет разногласий.