Мурашко: Менее 1% людей заболевают коронавирусом после вакцинации

Мурашко заявил, что менее 1% людей заболевают коронавирусом после вакцинации. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что риск заболеть коронавирусной инфекцией после вакцинации составляет менее 1%. Он отметил, что на 100% не может защитить ни одна вакцина в мире.

"Мы видим сегодня всех, кто прошел вакцинацию и на том или ином этапе столкнулся с коронавирусной инфекцией - это менее 0,8%. Это очень низкая цифра, значительно меньше, чем если вы возьмете пациентов, заболевших без вакцинации", - сказал министр ТАСС на Петербургском международном экономическом форуме.

Министр подчеркнул, что как правило привитому от инфекции пациенту не требуется госпитализация, так как болезнь переносится в легкой форме.

"Мы говорим о коллективной ответственности - чем больше нас сплотилось и провакцинировалось, тем для всех людей риски [заболеть] становятся минимальными", - заключил Мурашко.

Напомним, что с декабря 2020 года в России проводится массовая вакцинация населения. Гражданам страны предлагается сделать укол препаратом центра имени Гамалеи "Спутник V". Вакцинация проходит в два этапа.

Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходил с 2 по 5 июня в очном формате. Основной темой форума была экономика.