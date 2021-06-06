Трамп: Китай должен миру 10 триллионов долларов "репараций" за пандемию коронавируса

Трамп потребовал от Китая 10 триллионов долларов "репараций" за пандемию коронавируса. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент США Дональд Трамп, выступая на съезде республиканцев Северной Каролины, заявил, что Китай должен заплатить всему миру "репарации" за пандемию коронавирусной инфекции. Так, по мнению бывшего главы Белого дома Поднебесная должна другим государством 10 триллионов долларов.

"Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить", - сказал он.

Трамп также призвал немедленно ввести 100% пошлин на все китайские товары.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп и ранее обвинял КНР в распространении коронавирусной инфекции несмотря на заключение специалистов ВОЗ о том, что вирус может иметь вполне природное происхождение, но быть упущенным из лаборатории.

Официальный Пекин отрицает обвинения Трампа и отмечает, что справился с пандемией лучше остальных стран.