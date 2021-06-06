Минпросвещения готово рассмотреть варианты экзаменов, альтернативные ЕГЭ Фото: Анастасия Осипова

Министерство просвещения России готово рассмотреть механизмы оценки знаний школьников, альтернативные Единому государственному экзамену (ЕГЭ), однако предложенные модели экзаменов должны быть объективными и независимыми. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Если кто-то предложит другой механизм оценки знаний школьников, объективный, самое главное, независимый, то мы его, конечно, с удовольствием будем рассматривать и обсуждать», - приводит ТАСС слова министра.

Вместе с тем Кравцов отметил, что на сегодняшний день планов замены ЕГЭ альтернативными вариантами оценки знаний школьников у министерства нет.

Напомним, в текущем году выпускники российских школ начали сдавать Единый государственный экзамен 31 мая. Речь идет об экзаменах по литературе, химии и географии. В этом году ЕГЭ будут сдавать более 724 тысяч человек. Основной период сдачи пройдет до 2 июля, а дополнительный период пройдет с 12 по 17 июля.