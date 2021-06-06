В МВД подготовили правила скрытого надзора за нарушителями на дорогах Фото: "КП" Архив

Министерство внутренних дел РФ разработало проект приказа о скрытом надзоре, который предусматривает запрет на сокрытие сотрудников Госавтоинспекции в кустах и иных местах, не попадающих в зону видимости водителя. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту приказа ведомства, сотрудники ГИБДД, которые осуществляют скрытый надзор, не обязаны быть в форме, однако, в таком случае они не смогут останавливать автомобили и оформлять правонарушения. Тем не менее полицейский должен передать информацию о нарушителе другим нарядам, которые при необходимости смогут остановить нарушителя и составить на него протокол.

В проекте приказа отмечается, что при скрытом надзоре сотрудники на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы «принимают меры по фиксации нарушений правил дорожного движения, способствующих совершению ДТП, в том числе фактов опасного вождения, выезда на встречную полосу, превышения скорости, правил пользования телефоном»

Как уточняется, инспектор, осуществляющие скрытый надзор на патрульном автомобиле без специальной цветографической схемы и в форменной одежде, может самостоятельно осуществлять необходимые административные действия, предусмотренные законом.