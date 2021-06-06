Россия и Иран подпишут соглашение об отмене виз для туристов, путешествующих группой Фото: REUTERS

Россия и Иран подпишут соглашение об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой. Об этом сообщил иранский посол в Москве Казем Джалали, указав на то, что туристы из обеих стран смогут путешествовать через аккредитованные компании.

Как уточнил дипломат, в воскресенье, 6 июня, министр туризма, культурного наследия и ремесел Ирана Али Асгар Мунесан прибывает в Москву для подписания соглашения об отмене индивидуальных виз для туристов, путешествующих группой.

«Сегодня в Москву для подписания соглашения об отмене виз для туристов, путешествующих группой, прибудет министр туризма, культурного наследия и ремесел Али Асгар Мунесан», - написал иранский посол на своей странице в Facebook.

Джалали уточнил, что согласно подготовленному документу, туристы из обеих стран смогут путешествовать в Иран и Россию через аккредитованные компании. Виза де будет выдаваться одна - на всю группу.