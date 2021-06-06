В Польше испугались «российско-немецкой петли» из-за остановки строительства Baltic Pipe Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После решения Дании остановить строительство газопровода Baltic Pipe над энергетической безопасностью Польши нависла угроза. Такие опасения высказали польские журналисты.

По словам журналиста Gazeta Polska Яцека Лизиневича, без поставок по Baltic Pipe Варшава снова станет «просителем» газа у Москвы, и Берлин «тоже не против поставить Польшу в такое затруднительное положение». «Все больше и больше сужается российско-немецкая петля в отношении Польши», - заявил он в эфире радио Polskie Radio 24.

Обозреватель wPolityce Петр Цивиньский считает, что теперь перед польским правительством стоит самая сложная с 2015 года задача. Он указал на то, что «вся международная система меняется» с приходом к власти в США президента Джо Байдена, отказавшегося от санкций в отношении проекта газопровода «Северный поток-2». Журналист также пожаловался на «мощные лобби» Москвы и Берлина, с которыми Варшаве приходится иметь дело.

Журналистка портала Dzie Dobry Bia ystok Агнешка Северук-Мачеоровская также заявила об опасности решения Дания, заявив, что Россия и Германия «хотят получить доминирующую позицию не только на европейском континенте». Как она считает, Польша обязана заботиться о собственной энергетической безопасности.

Напомним, апелляционный совет по вопросам окружающей среды Дании отозвал экологическое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe. Основанием для такого решения стала недостаточная изученность вопроса о защите дикой природы во время прокладки трубы.

Как писал сайт kp.ru, министр иностранных дел республики Марчин Пшидач заявил, что одобрение экологов проект получил еще в 2019 году, поэтому в решение о приостановке этого проекта возможно скрываются не только экологические вопросы, но и «другие интересы». Он указал на опасность Решения Дании для Польши, Украины и соседних стран.