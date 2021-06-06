Россия проводит на Новой Земле эксперименты для проверки надежности ядерного арсенала Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Россия проводит на полигоне, расположенном на Новой Земле, неядерные эксперименты, которые направленны на проверку надежности отечественного ядерного арсенала. Об этом рассказал начальник 12-го Главного (ядерно-оружейного) управления Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Колесников.

Генерал-майор уточнил, что на Новой Земле в период с 1954 по 1990 годы прошло 132 ядерных испытания, но после 1990-х годов «с учетом введения моратория ни одного ядерного взрыва на этом полигоне произведено не было». Колесников напомнил, что в 1996 году Москва подписала Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), а в 2000 году ратифицировала этот документ.

«Поэтому мы сейчас проводим неядерные взрывные эксперименты. Неядерные эксперименты проводятся с целью подтверждения надежности существующего ядерного боезапаса», - сказал он в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», отметив, что США «работают именно в таком же направлении», проводя подобные эксперименты в Неваде