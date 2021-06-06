Эрдоган пообещал очистить Мраморное море от слизи

Реджеп Тайип Эрдоган Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал избавить побережье Стамбула от слизи, которая покрыла Мраморное море.

Причиной появления слизи, которую называют «морскими соплями», турецкий лидер назвал слив неочищенных канализационных вод в море, а также потепление. Эрдоган призвал провести расследование обстоятельств произошедшего. Как он сообщил, этим займется правительственная комиссия из 300 человек.

«Боюсь, если это распространится в Черное море, проблема будет гигантской. Нужно незамедлительно принять меры», - сказал президент Турции.

Эксперты полагают, что причинами появления и распространения растительной слизи стали изменение климата и загрязнение вод. Густой гель серо-зеленого цвета появляется естественным образом, когда фитопланктон бесконтрольно разрастается. Как отмечают специалисты, эта масса угрожает морским обитателям и мешает рыбакам.

Впервые морская слизь была обнаружена у берегов Турции в 2007 году, но также эти «сопли» замечали и в Эгейском море у побережья Греции. Нынешнее появление слизи в Мраморном море, которое соединяет Эгейское море с Черным, стало крупнейшим в истории.