Умер Резо Габриадзе, сценарист «Мимино» и «Кин-дза-дза!» Фото: Александр ГЛУЗ

Умер Резо Габриадзе, известный советский и грузинский художник, сценарист, один из авторов сценария фильма Георгия Данелии «Мимино», а также фильма «Кин-дза-дза!». Его не стало в Тбилиси в возрасте 84 лет. Об этом сообщило в воскресенье, 6 июня, Минобразования страны.

- Министерство образования, науки, культуры и спорта Грузии выражает глубокие соболезнования в связи со смертью народного артиста Грузии, выдающегося писателя, режиссера и художника Резо Габриадзе. Уход мастера из жизни является невосполнимой утратой для культуры нашего государства, - говорится в сообщении.

Резо Габриадзе родился в 1936 году в городе Кутаиси. Он был автором сценариев к более 35 кинокартинам, в том числе к фильмам «Не горюй!», «Мимино», «Кин-дза-дза!», «Необыкновенная выставка», «Паспорт», «Чудаки» и «Серенада», а также создал иллюстрации более чем к 50 книгам.

В 1981 году Резо Габриадзе основал Тбилисский театр марионеток. Здание этого театра и сегодня считается одной из достопримечательностей грузинской столицы из-за своей интересной архитектуры. В 1994 году он создал памятник Чижику-Пыжику, установленный в Санкт-Петербурге.

Резо Габриадзе – обладатель множества международных наград, Государственной премии СССР, премий «Ника», «Триумф», «Золотая маска». Сценарист также был кавалером ордена Искусств и Литературы Французской Республики.

Работы художника, скульптора и мастера книжной графики выставлялись в российской столице, Петербурге, Париже и во многих других городах.