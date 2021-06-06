В Болгарии раскрыли схему незаконной продажи органов украинских мигрантов богатым иностранцам Фото: Влад КОМЯКОВ

В Болгарии раскрыли схему незаконной продажи органов мигрантов из Украины богатым иностранцам. За два года в бывший государственной больнице Лозенец в Болгарии провели около полутора десятков операций по пересадке почки от живых доноров. Об этом в воскресенье, 6 июня, рассказал местный министр здравоохранения Стойчо Кацаров, пишет издание «Страна.ua».

Донорами во всех случаях были молодые граждане Украины, а также Молдавии, а получателями – богачи из Израиля, Омана и Японии. В попытке узаконить операцию, врачи больницы записывали доноров и получателей как родственников.

Получатели органов платили от 50 тысяч долларов за одну почку, но официально в кассу клиники вносилась лишь половина этой суммы. Сам донор получал только 5-15 тысяч, сообщил местный журналист Ивайло Йолчев.

- Пока что неизвестно, придумывались ли имена пациентов в больнице, или в схеме использовали фальшивые паспорта. Известно только, что многие доноры были в Европе на заработках, - рассказал журналист.

В материале издания отмечается, что за почку действительно можно получить несколько тысяч долларов, однако есть риск умереть после такой операции. Эксперт по черной трансплантологии Вадим Резниченко рассказал, что в этой сфере нередко действуют транснациональные преступные группировки, в состав которых входят высококвалифицированные врачи.