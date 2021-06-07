В Сбербанке назвали основные схемы мошенников в 2021 году. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал об основных методах мошенников, используемых ими в 2021 году. Он отметил, что популярными остаются телефонное мошенничество и фишинг.

«Ничего принципиально нового не появилось. Но точно появились новые сценарии оболванивания, погружения в страхи, в испуг и придумывание новых достоверных версий», — сказал он "Известиям" на полях ПМЭФ.

Кузнецов рассказал, что гражданам России могут поступать звонки от якобы службы безопасности банка или правоохранительных органов. Злоумышленники придумывают истории и убеждают своих жертв принять участие в якобы спецоперации правоохранительных органов. Кузнецов подчеркнул, что к таким звонкам уровень доверия повышен.

«Мы близки к тому, что можно считать телефонное мошенничество национальным бедствием», — добавил он.

Сбербанк подсчитал, что каждый десятый звонок на любой телефон может быть от мошенников. Средняя сумма поборов составляет 8–10 тыс. рублей.