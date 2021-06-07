В Японии задержан помощник капитана российского судна "Амур". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Помощник капитана российского судна "Амур" задержан в Японии на 72 часа, сообщает агентство Kyodo.

Мужчина подозревается в нарушении правил техники безопасности, повлекших смерть человека, а также в нарушениях в процессе маневрирования транспортного средства.

Напомним, что российское судно "Амур" столкнулось в конце мая с японским судном у острова Хоккайдо. Один человек погиб.

Судно "Амур" 26 мая 2021 года шло из Корсакова в Момбецу с грузом краба. В 23 километрах от конечного пункта маршрута произошло столкновение с рыболовецкой шхуной "Дай-хати Хокко-мару". Японское судно в следствии удара перевернулось. после столкновения российские моряки подобрали японских рыбаков. При столкновении команда "Амура" не пострадала.

Генеральный консул России в Саппоро Сергей Марин отметил, что вина "Амура" при столкновении с японским судном не может быть доказана.