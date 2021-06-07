Иммунолог призвал россиян не отправляться в отпуск без прививки от клещевого энцефалита Фото: Shutterstock

Иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов посоветовал россиянам не отправляться в отпуск без прививки от клещевого энцефалита.

Эксперт напомнил, что в некоторых регионах страны ситуация с кровососущими непростая и можно заиметь серьезные проблемы, если пренебречь мерой безопасности.

- Кроме коронавируса есть много других опасных заболеваний. Например, клещевой энцефалит. Отправляясь на Алтай, Байкал или в Тайгу сначала нужно вакцинироваться, - советует иммунолог.

Врач советует внимательно изучить регион, где запланирован отпуск. Часто в новостях можно найти важную информацию.

- Например, на Кавказе, лихорадка - это тяжелое заболевание. На Камчатке, на Дальнем Востоке есть масса геморрагических лихорадок. В каждом регионе есть свои инфекции, в лучшем случае нужно посоветоваться со своим доктором и быть готовым ко всем, - заключил собеседник ФАН.

А вот на курортах Черного моря появились тигровые комары, которые переносят опасные заболевания, сообщает телеканал "360".