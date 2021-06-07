Аналитик спрогнозировал курс рубля до конца лета 2021 Фото: Евгения ГУСЕВА

Для российской валюты начало лета стало позитивным. Рубль укрепляет свои позиции и продолжит это делать в ближайшее время.

Инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин дал прогноз по поведению рубля в летние месяцы.

Традиционно определяющим факторами для нашей валюты являются нефть, геополитика и общерыночные настроения.

В геополитическом разрезе ключевым событием лета станет встреча Владимира Путина и Джо Байдена, которая пройдет 16 июня. На фоне затишья рубль может укрепить свои позиции по отношению к доллару до диапазона 71-72 руб. А вот отсутствие позитива в переговорном процессе глав государств вернет пару в диапазон 73-75 руб.

К тому же положительный вклад был внесен ПМЭФ 2021, сообщает ФАН.

Стоимость черного золота в летние месяцы будет колебаться в пределах 68-75 долларов. По мере улучшения макроэкономических показателей, восстановления мировой экономики после коронавирусных застоев ценник будет увеличиваться.

- Еще одно важное событие лета, которое скажется на курсах – это решения и заявления ФРС США по монетарной политике. Сильных изменений произойти не должно, но определенные риски имеются и это скажется на долларе. В свою очередь рубль ждет повышение ключевой ставки ЦБ, это может произойти уже 11 июня. Увеличение поможет сдержать инфляцию. Учитывая все вышесказанное, прогнозируем в предстоящие три месяца курс пары доллар-рубль на уровне 71,5-74, по паре евро-рубль - 86,5-90, - рассказал аналитик «Российской газете».