ФСБ разоблачила в России агента украинских спецслужб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России разоблачен агент украинских спецслужб, который длительное время оказывал «консультативную помощь» Службе безопасности Украины (СБУ) для «нанесения ущерба безопасности России». Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности (ФСБ), уточнив, что мужчина уже покинул территорию РФ.

Как уточняется, агент украинских спецслужб подтвердил факт контактов с СБУ, в итоге ему закрыли въезд в Россию на 25 лет.

«В ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина Украины Семеняки Алексея Петровича», - говорится в заявлении ФСБ.

Сообщается, что длительное время деятельность Семеняки координировалась сотрудниками украинской контрразведки, речь также идет о старшем оперуполномоченном по особо важным делам 2 отдела 1 Управления Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности (ДКИБ) СБУ старшим лейтенантом Гасымовым Тимуром, а также заместителем начальника отдела ДКИБ СБУ подполковником Черняком Игорем.

У украинского гражданина были изъяты электронные устройства с сообщениями от сотрудников спецслужб Украины, предлагающих оказать им содействие в решении рабочих вопросов для нанесения ущерба безопасности интересам России. В ходе опроса Семеняка сообщил об оказании им разноплановой консультационной помощи СБУ.