Росгвардия объявила конкурс на создание IT-системы контроля за оборотом оружия Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Росгвардия объявила конкурс на создание автоматизированной системы контроля за оборотом огнестрельного оружия, а также управления охранными услугами. Заказ со стартовой ценой в 305,5 миллиона рублей был размещен на сайте госзакупок. Заявки участников торгов организация намерена рассмотреть до конца июня текущего года, а сама система должна заработать к 30 сентября 2022 года.

Как уточнятся, в новую систему должна войти платформа взаимодействия участников оружейного рынка для контроля за хранением, производством, а также оборотом и утилизацией оружия. О купле и продаже оружия будут автоматически уведомляться подразделения лицензионно-разрешительной работы.

Платформа также должна содержать единую электронную картотеку лиц и частных охранников. В эту картотеку будет входить информация о выданных разрешениях на хранение оружие, а также оружии, имеющихся у них на руках.

Граждане смогут при помощи новой системы взаимодействовать с лицензионными органами. Отдельное внимание уделяется охранным агентствам. Среди прочего предполагается создание платформы управления охранной деятельностью, которое позволит вневедомственной охране максимально быстро реагировать на вызовы.