Мать Виктора Бута попросила Байдена и Путина вернуть ее сына в Россию

Виктор Бут Фото: REUTERS

Раиса Бут, мать российского бизнесмена Виктора Бута, который отбывает половину 25-летнего срока заключения в тюрьме Соединенных Штатов, попросила президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в преддверии их встречи в Женеве договориться о возвращении ее сына в РФ.

«Обращаюсь к Вам с мольбой о возвращении сына на Родину. Мне почти 85 лет, и если ему придется быть в тюрьме США еще половину срока, я, скорее всего, его не дождусь… Отправиться в Америку, чтобы навестить сына, я уже не могу по состоянию здоровья», - приводит РИА Новости ее письмо.

Бут призвала двух лидеров договориться «как-нибудь между собой», чтобы ее сын мог вернуться к ней, пока она еще жива. Кроме того, она попросила глав государств о христианском милосердии к семьям россиян, находящихся в американских тюрьмах, а также американцев, отбывающих наказание в России.

«Прошу вас, когда вы будете решать вопросы глобального значения, уделите минуту и беде, постигшей нашу семью и другие семьи россиян и американцев, которые сегодня ждут своих сыновей, мужей, отцов, матерей, сестер или жен из американских и российских тюрем», - отметила она.