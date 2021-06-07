Умер Валерий Лонской, режиссер фильмов «Белый ворон» и «Летаргия»

Лонской возглавлял Союза кинематографистов Москвы, руководил режиссерской мастерской ВГИКа Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Москве на 81 году жизни ушел из жизни Валерий Лонской, народный артист России, режиссер и сценарист, снявший такие фильмы, как «Белый ворон», Летаргия», «В лазоревой степи». О смерти Лонского в понедельник, 7 июня 2021 года, сообщил кинокритик Андрей Плахов.

«Пал очередной жертвой короновируса. Он скончался в Коммунарке. Там же находится жена Валерия – Надежда, она борется за жизнь в реанимации», – написал Плахов в Facebook.

Валерий Лонской родился в Хабаровске. В 1970 году окончил режиссерский факультет Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Первой режиссерской работой Лонского стал киноальманах «В лазоревой степи», снятый по рассказам Михаила Шолохова. Также он снял фильмы «Летаргия», «Белый ворон», «Барханов и телохранитель», «Свой крест» и эпизоды для киножурнала «Ералаш». Лонской был возглавлял Союза кинематографистов Москвы, руководил режиссерской мастерской ВГИКа.