Путин утвердил передачу пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин утвердил передачу контрольного пакета акций Башкирской содовой компании под управление Башкирии. Об этом говорится в указе главы государства, опубликованном в понедельник, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

- Для развития химической промышленности постановляю принять предложения кабмина РФ и главы Республики Башкортостан о передаче в собственность Башкирии находящихся в федеральной собственности 38,3 процента обыкновенных акций «Башкирской содовой компании», - говорится в указе.

В доверительное управление АО «Региональный фонд» из федеральной собственности передается 11,7 процента акций компании. Сам предприятие внесено в перечень стратегических. Отмечается, что передача пакета акций должна быть осуществлена в трехмесячный срок.

Напомним, в ходе совещания с правительство в августе прошлого года российский президент Владимир Путин поручил разобраться в ситуации с БСК и выводом денег в офшоры. В тот же день прокуратура начала проверку.