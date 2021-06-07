Блинкен назвал «свершившимся фактом» завершение проекта «Северный поток – 2» Фото: REUTERS

Исключение компании Nord Stream 2 AG и ее генерального директора из американских санкций может быть отозвано. Об этом в понедельник, 7 июня, заявил государственный секретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

- Мы выпустили решение об исключении из санкций по причинам национальной безопасности для компании-оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и ее генерального директора. Это исключение может быть отозвано, - заявил он.

При этом Энтони Блинкен заявил, что нынешняя администрация США считает завершение строительства трубопровода «свершившимся фактом», поэтому в настоящее время ведет с властями Германии переговоры о возможных дальнейших шагах, касающихся экспорта российской стороной природного газа в Европу и обеспечения интересов Украины.

Как сообщал сайт kp.ru, 4 июня российский президент Владимир Путин сообщил о завершении укладки первой нитки газопровода «Северный поток — 2». По словам главы государства, для начала заполнения нитки газом необходимо около десяти дней. Вместе с тем ведутся активные работы по второй линии трубопровода.