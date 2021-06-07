Россия
Еще
Радио
Россия
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 июня 2021 21:23

Путин наградил Бориса Крюка и Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Наград удостоились ведущий «Что? Где? Когда?» и знаток интеллектуального клуба
Ксения АНУФРИЕВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова

Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова

Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин наградил ведущего телепередачи «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. Соответствующий указ главы государства опубликовали в понедельник, 7 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

Сообщается, что Борис Крюк и Андрей Козлов были награждены за вклад в развитие СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.

- За большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность наградить медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени первого замглавы «Телекомпании «Игра-ТВ» Козлова Андрея Анатольевича и первого заместителя гендиректора компании Крюка Бориса Александровича, - говорится в указе российского лидера.

Борис Крюк – ведущий, автор сценария, режиссер и продюсер популярном программы «Что? Где? Когда?» с 2001 году. Андрей Козлов играет в клубе с 1989 года, признан магистром игры. Он три раза становился обладателем приза «Хрустальная сова», а также приза «Бриллиантовая сова» и звания «Лучший капитан клуба».