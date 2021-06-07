Лавров: попытки Украины провести ревизию минских соглашений неприемлемы Фото: REUTERS

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что попытки Украины провести ревизию минских соглашений являются неприемлемыми. Об этом министр сказал в ходе телефонного разговора с глава внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом в понедельник, 7 июня, говорится на сайте МИД РФ.

Министр обменялись мнениями о перспективах урегулирования конфликта в Донбассе по итогам прошедшей накануне видеоконференции политических советников лидеров государств «нормандского формата».

- Сергеем Лавровым была подчеркнута безальтернативность минских соглашений и необходимость выполнения своих обязательств каждой из сторон. Глава МИД России акцентировал неприемлемость попыток украинской стороны ревизовать соглашения и решения «нормандского» саммита, а также обратил внимание на отсутствие реакции со стороны Запада на заявления Киева, которые противоречат данным договоренностям, - говорится в сообщении.

Российский министр также подчеркнул недопустимость дискриминационных мер в отношении русскоязычного населения на территории Украины и подавления политических оппонентов и СМИ.

Как писал сайт kp.ru, накануне официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что украинские власти настроены на подмену минских договоренностей на «что-то другое» и практически не скрывают этого.