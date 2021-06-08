Россиянин Руслан Фазлыев продал конструктор онлайн-магазинов Ecwid за $500 млн

Россиянин продал конструктор онлайн-магазинов Ecwid за $500 млн. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Программист из Ульяновска Руслан Фазлыев продал свой стартап Ecwid. Его приобрел разработчик облачных решений для бизнеса Lightspeed. Сумма сделки составила порядка 500 миллионов долларов. Предполагается, что 175 миллионов долларов будет выплачено наличными и еще 325 миллионов — акциями Lightspeed. Обе стороны намерены завершить сделку до конца этого года. На данный момент компаниям необходимо получить разрешение банков. Об этом сообщается в пресс-релизе компании на ее официальном сайте.

«Устранив барьеры, с которыми продавцы сталкиваются в интернете, мы быстрее достигнем нашего общего видения демократизации розничной торговли для независимых предприятий во всем мире», — сказал Фазлыева.

Ecwid — платформа электронной коммерции, которая позволяет клиентам создавать собственные магазины и обходиться без помощи программистов. Открыть свою торговую точку на этой платформе можно за несколько часов. Платформа была запущена в 2009 году. В 2013-м Фазлыев рассказал, что потратил на создание первой версии Ecwid девять месяцев и пол миллиона долларов личных средств. На первом этапе в проекте принимали участие три человека. Через два года венчурный фонд Runa Capital инвестировал в компанию $1,5 млн. В 2020-м Ecwid получила $42 млн от Morgan Stanley.

Ранее ульяновец Руслан Фазлыев стал героем фильма Дудя.