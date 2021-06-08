В офисе Зеленского исказили слова Байдена о вступлении Украины в НАТО

В офисе Владимира Зеленского исказили слова Джо Байдена о вступлении Украины в НАТО Фото: REUTERS

Белый дом и пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского опубликовали разные заявления Джо Байден о вступлении Незалежной в НАТО во время телефонного разговора с украинским лидером. Об этом пишет издание Axios.

Изначально в украинском сообщении говорилось, что Байден отметил важность предоставления Киеву плана действий для вступления в альянс.

- Украина неверно передала заявление и исправила запись, — рассказал изданию представитель Совета национальной безопасности.

Позже в пресс-службе Киева поменяли формулировку.

- Владимир Зеленский отметил важность предоставления украинскому государству плана действий относительно членства в Альянсе, — говорится в сообщении офиса украинского лидера.

В Белом доме отказались комментировать то, поддерживает ли действующий президент США идею членства Украины в НАТО.

Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила о "самой большой ошибке" НАТО. По ее словам, после саммита НАТО в 2008 году в Бухаресте украинское правительство ожидает "исторические ответы". Однако западные страны уже на протяжении 13 лет молчат по вопросу вступления Украины в НАТО, что и является, по мнению Стефанишиной, "самой большой ошибкой" Североатлантического альянса.