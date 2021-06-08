МИД РФ: Москве понятна политика США на Украине

В МИД РФ заявили, что Москве понятна политика США в отношении Украины Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что российскому правительству понятна политика США на Украине. Так он прокомментировал недавние телефонные переговоры украинского и американского лидеров Владимира Зеленского и Джо Байдена.

Рябков отметил, что переговоры являют "неизбежным элементом" попыток показать хорошее взаимопонимание между правительствами США и Украины. По его мнению, переговоры президентов никак не повлияли на "общую диспозицию".

- Содержание американской политики на украинском направлении нам понятно. Эта политика не несет элемент воздействия на Киев с целью обеспечить хотя бы минимальное выполнение Украиной Минского пакета мер, — отметил Рябков.

Ранее Джо Байден в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским обсудил поддержку Украине на фоне "продолжающейся российской агрессии". Президенты двух стран обсудили стратегическое партнерство по искоренению коррупции и проведению реформ" и "евроатлантические устремления Украины".