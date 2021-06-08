Госдума выступила против законопроекта о непризнании русских коренным народом на Украине

Государственная дума выступила против законопроекта о непризнании русских коренным народом на Украине Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума на заседании приняла проект заявлений об осуждении законопроекта о непризнании русских коренным народом Украины.

- Государственная дума рассматривает внесенный президентом Украины законопроект как оскорбление исторической памяти, новую попытку вбить клин между украинским, русским и другими коренными народами Украины, — говорится в тексте проекта.

Также Госдума призвала Межпарламентскую ассамблею СНГ, парламентские ассамблеи ОДКБ, ОБСЕ и Совета Европы, а также парламенты стран-членов Евросоюза осудить законопроект. В думе считают, что проект угрожает целостности Украины как государства.

Напомним, 20 мая появился текст законопроекта Зеленского о коренных народах Украины. При этом русских в этом списке нет. В проекте говорится, что коренной народ - этническое меньшинство, которое сформировалось на территории страны и имеет самобытные язык и культуру, традиционные, социальные, культурные или представительные органы, осознает себя коренным народом Украины и не имеет собственной страны за пределами Украины.