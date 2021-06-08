Госдума разрешила разыскивать пропавших людей по геолокации

Государственная дума разрешила разыскивать пропавших людей по геолокации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума во втором чтении приняла законопроект, разрешающий правоохранителям искать пропавших людей по геолокации мобильных телефонов.

Ко второму чтению проект был дополнен положениями о том, что в течение 48 часов с начала поиска по геолокации правоохранители должны получить разрешение суда либо прекратить поиск.

Как отметил глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн, проект закона даст возможно оперативно и незамедлительно разыскивать людей. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь подчеркнул, что в ходе поисковых работ "счет идет на часы, промедление может стоить человеку жизни".

Ранее Государственная дума во втором чтении приняла законопроект об увеличении максимального срока лишения свободы за повторное вождение в нетрезвом виде. Проект закона предлагает ввести штраф от 300 до 500 тысяч рублей с лишением права заниматься определенной работой на срок до шести лет, а также ограничить или лишать свободы на срок до трех лет.