Госдума в I чтении приняла закон о внесении прививки от коронавируса в национальный календарь Фото: Мария ЛЕНЦ

Российская Государственная дума в ходе пленарного заседания во вторник, 8 июня, приняла в первом чтении проект закона о включении прививки от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок.

Напомним, правительство России внесло в нижнюю палату данный документ в конце мая. Закон предлагает включить в нацкалендарь прививки против гепатита В, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, полиомиелита, столбняка, туберкулеза, эпидемического паротита, гемофильной инфекции, пневмококковой инфекции, гриппа, а также нового коронавируса.

Данные изменения закона позволят осуществлять закупку вакцин против коронавируса за счет средств федерального бюджета.

В соответствии с финансово-экономическим обоснованием законопроекта, в 2021 году для охвата профилактическими прививками против инфекции не менее 60 процентов взрослого населения страны необходимо дополнительное финансирование на закупку вакцин в объеме порядка 26,5 миллиарда рублей.

Сегодня председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркнул, что закон в случае принятия не обязывает граждан государства вакцинироваться от новой коронавирусной инфекции. Минздрав России пропишет принцип добровольности вакцинации от ковида в законопроекте, вносящем ее в национальный календарь прививок