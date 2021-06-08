Жительница ЮАР родила сразу десять детей и установила мировой рекорд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница ЮАР установила новый мировой рекорд, родив сразу десять детей. Об этом во вторник, 8 июня, сообщает местный портал IOL.

Предыдущий рекорд в мае этого года был установлен жительницей Мали: она за один раз родила девять детей.

Сегодня ночью 37-летняя Госиаме Тамара Ситоле из южноафриканской провинции Гаутенг родила семь мальчиков и трех девочек. При этом женщина находилась на восьмом месяце беременности.

Сообщается, что в начале года УЗИ показывало, что у женщины будет всего шесть детей, следующее УЗИ показало восемь малышей, однако в последствии женщина родила сразу десятерых. Вероятнее всего, врачи сразу не смогли заметить еще двух детей из-за того, что они находились не в той трубе.

Госиаме Тамара Ситоле говорит, что забеременела естественным образом, но сами роды прошли путем кесарева сечения. Замглавы медицинского факультета Университета медицинских наук Сефако Макгато профессор Дини Мавела сообщила, что новорожденные пока что побудут в инкубаторе, чтобы медики могли проследить за состоянием их здоровья.