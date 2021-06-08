Болгария и Таиланд планируют принимать карты «Мир» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ближайшее время Болгария и Таиланд планируют обеспечить прием карт «Мир». Об этом во вторник, 8 июня, сообщила первый заместитель председателя Центробанка России Ольга Скоробогатова в ходе круглого стола в Государственной думе.

По ее словам, национальная система платежных карт решает не только задачу защиты «внутреннего периметра», но и развития международного сотрудничества.

- Уже 14 государств мира обеспечивают прием карт «Мир». Разный процент приема, однако движение в этом направлении мы видим по многим странам. Болгария и Таиланд в ближайшее время тоже планируют обеспечить прием данных карт, - рассказала Ольга Скоробогатова.

В настоящее время карты «Мир» принимаются в десяти странах, на территории еще четырех государств проведены тестовые транзакции.

Как ранее писал сайт kp.ru, международная платежная система SWIFT не собирается отключать Россию от системы.