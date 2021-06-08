Псаки пообещала выяснить, почему США ввели санкции против космической отрасли РФ Фото: REUTERS

Пресс-секретарь американского президента Джен Псаки призналась, что почти ничего не знала о введенных Соединенными Штатами санкциях против российских предприятий космической отрасли. Представитель Белого дома на брифинге во вторник, 8 июня, пообещала выяснить, что по этому поводу думают в администрации главы США, и зачем эти санкции были введены.

При этом Джен Псаки заявила, что взаимодействие в космосе всегда было важным элементом сотрудничества российской и американской стороны.

- Я совсем немного об этом знала. Мне, вероятно, надо поговорить об этом с нашей командой, которая занимается вопросами национальной безопасности. Скажу, что совместная работа по вопросам космоса – это одна из областей, где мы исторически работаем с Россией. Придется выяснить, для чего нужны были эти санкции. Я не в курсе, какие были по этому поводу соображения, - сказал пресс-секретарь Байдена.

Напомним, до этого глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что обратился в американское министерство торговли, чтобы выяснить, почему входящие в государственную корпорацию ЦНИИмаш и Ракетно-космический центр «Прогресс» попали под санкции США. Сами санкции Рогозин назвал глупыми и незаконными.