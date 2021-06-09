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Общество9 июня 2021 3:32

В Госдуме обсудят запрет пьяным россиянам выгуливать животных

Также предлагается регламентировать длину поводка
Источник:kp.ru
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Кабмин РФ поддержал законопроект Совета Федерации в котором говорится, что гражданам в состоянии алкогольного опьянения и детям до 14 лет запрещается выгуливать домашних животных. Данную инициативу планируют более детально изучить в Государственной думе РФ.

В документе говорится о праве регионов на установление новых требований к содержанию питомцев. Также предлагается определить допустимую длину поводка для выгула питомцев, а также регулировать количество домашних животных, число которых будет считаться допустимым для содержания в одной квартире. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на заключение сенаторов.