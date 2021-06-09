В ГИБДД поддержали снижение скорости в городах до 30 км/ч Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Госавтоинспекция России поддерживает инициативу снижения скорости на улицах городов и населенных пунктов с 60 км/ч до 30 км/ч.

Однако в ведомстве отметили, что вводить ограничения следует в индивидуальном порядке для каждой улицы. Об этом рассказал начальник Научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин.

- С точки зрения общих подходов, чем ниже скорость, тем ниже смертность. Можно вообще запретить дорожное движение и погибших не будет, если этой логике следовать, но, конечно, до абсурда не надо доводить. Если объективно обосновывать снижение скорости до 30 км/ч, то почему нет, но опять же у нас все равняется через нештрафуемый порог, говорим 30, а в голове - 50 км/ч, - высказал свое мнение представитель МВД ТАСС.

Ранее сообщалось, что правительство России вновь вернулось к обсуждению правил дорожного движения. На этот раз речь идет о снижении нештрафуемого порога скорости для водителей.

В кабмине рассматривают возможность введения нового штрафа за нарушение скоростного режима в черте города. Тем самым предлагается снизить порог с допустимого +20 допустимого порога по скорости ввести ограничения и снизить его до +10.